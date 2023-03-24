Власть 24 марта 2023, 18:32 Французский журналист Боке заявил, что получил российский паспорт Работавший в Донбассе журналист из Франции Адриан Боке получил российский паспорт РИА «Новости»

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Французский журналист Адриан Боке, освещавший события в Донбассе, получил российский паспорт. Корреспондент рассказал ТАСС, что церемония вручения документа проходила втайне.

«Я получил свой паспорт РФ, из соображений безопасности время и место церемонии были засекречены», — заявил Адриан Боке.

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Решение о принятии журналиста в гражданство принял президент Владимир Путин. Он подписал указ в конце февраля. Вместе с Боке российские паспорта также вручили или вручат еще 33 гражданам.

Французский корреспондент освещал события, происходившие в Донбассе. Он одним из первых рассказал, что случившееся в городе Буча — на самом деле провокация ВСУ. Позже стало известно, что Боке попросил политическое убежище в России — он опасался за жизнь своей дочери, остававшейся на родине. Ранее на журналиста в Турции напали граждане Украины.

После этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал Адриану Боке помочь с получением российского гражданства. Депутат назвал его мужественным и честным человеком. По словам парламентария, журналист и дальше должен рассказывать миру правду о происходящем в Донбассе.