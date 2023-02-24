Общество 24 февраля 2023, 18:14 Работавший в Донбассе французский журналист Боке получил российское гражданство Путин подписал указ о принятии в гражданство России француза Адриана Боке РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство французскому журналисту Адриану Боке. Указ опубликован на портале правовой информации.

Всего президент постановил принять в гражданство Российской Федерации 34 человека, следует из документа. Этим же указом Путин утвердил выход из гражданства РФ четырех человек.

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Французский журналист Боке работал в Донбассе. Он первым из западных репортеров публично заявил, что события в Буче — провокация ВСУ.

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Как сообщали СМИ, 18 февраля Боке попросил политическое убежище в России из-за опасений за жизнь дочери на родине.

В сентябре в Стамбуле Боке пережил нападение украинских националистов. Тогда же репортер и принял решение просить российское гражданство.