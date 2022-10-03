Слуцкий поможет с российским гражданством французскому журналисту, рассказавшему правду о Буче | 360°

Общество 03 октября 2022, 10:11 Поделиться Telegram

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Viber Слуцкий поможет с российским гражданством французскому журналисту, рассказавшему правду о Буче Председатель комитета ГД Слуцкий поможет журналисту из Франции Боке получить паспорт РФ Telegram-канал Слуцкий

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Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал помочь французскому журналисту Адриану Боке получить российское гражданство. Именно этот репортер первым на Западе публично заявил, что события в Буче — провокация ВСУ. В Стамбуле он чуть не погиб при покушении украинских националистов.

«Сегодня Боке находится в Москве и намерен, по его же словам, получить российский паспорт, а затем жить и работать в Донецке. <…> Обязательно окажем всю возможную помощь этому мужественному и честному человеку, чтобы он и дальше имел возможность сообщать миру правду о происходящем на Русском Донбассе», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

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В начале апреля в Сети появились фото из города Буча Киевской области, на которых были видны лежащие на земле тела со связанными руками. Украинские власти заявили, что это мирные жители, которых якобы уничтожили ВС России. Россия категорически отвергла эти обвинения. В Минобороны уточнили, что пока Буча была под контролем российских войск, ни один местный житель не пострадал. Российские силы покинули Бучу 30 марта.

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