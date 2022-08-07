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    07 августа 2022, 19:45

    «Есть еще адекватные люди на Западе». Медведев поддержал лидера Pink Floyd за слова о России

    Зампред Совбеза РФ Медведев поддержал лидера Pink Floyd за мнение о спецоперации

    Анатолий Минкин

    Заявления одного из основателей группы Pink Floyd, что Байден затягивает конфликт на Украине, а специальная военная операция — это ответ на расширение НАТО, поддержал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Пост об этом он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

    «Есть еще адекватные люди на Западе». Медведев поддержал лидера Pink Floyd за слова о России | Изображение 1Источник фото: Vk.com/dm

    «Есть еще адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever!» — написал Медведев. Также он прикрепил песню группы Wish You Were Here («Жаль, что тебя здесь нет»).

    Заявление Роджера Уотерса ранее раскритиковал посол Украины в Австрии Александр Щерба. Музыканта он назвал «безвольным, бессердечным, беспощадным, заблудшим человеком» и предложил ему отправиться в Россию.

    Свои заявления, вызвавшие негодования украинского дипломата, лидер Pink Floyd сделал в эфире телеканала CNN. Уотерс подчеркнул, что решение Байдена поддержать Киев сделало из американского лидера военного преступника, так как все эти действия привели только к затягиванию конфликта.

    Музыкант подчеркнул, что начатая Россией специальная военная операция стала ответными действиями на расширение НАТО и опасное приближение альянса к границам.