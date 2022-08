«Есть еще адекватные люди на Западе». Медведев поддержал лидера Pink Floyd за слова о России

Заявления одного из основателей группы Pink Floyd, что Байден затягивает конфликт на Украине, а специальная военная операция — это ответ на расширение НАТО, поддержал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Пост об этом он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Источник фото: Vk.com/dm

«Есть еще адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever!» — написал Медведев. Также он прикрепил песню группы Wish You Were Here («Жаль, что тебя здесь нет»).

Заявление Роджера Уотерса ранее раскритиковал посол Украины в Австрии Александр Щерба. Музыканта он назвал «безвольным, бессердечным, беспощадным, заблудшим человеком» и предложил ему отправиться в Россию.

Свои заявления, вызвавшие негодования украинского дипломата, лидер Pink Floyd сделал в эфире телеканала CNN. Уотерс подчеркнул, что решение Байдена поддержать Киев сделало из американского лидера военного преступника, так как все эти действия привели только к затягиванию конфликта.

Музыкант подчеркнул, что начатая Россией специальная военная операция стала ответными действиями на расширение НАТО и опасное приближение альянса к границам.