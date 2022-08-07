Украинский дипломат назвал лидера Pink Floyd «заблудшим человеком» за слова о России

Лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс должен переехать в Россию за свое мнение о специальной военной операции. Об этом написал на своей странице в Twitter возмущенный заявлением музыканта посол Украины в Австрии Александр Щерба.

В своем послании дипломат использовал неприятные высказывания в адрес лидера рок-группы.

Щерба напомнил Уотерсу, что ранее он заявлял, что никакого вооруженного противостояния Украины и России не будет. Сейчас артист высказывает мнение, что у спецоперации есть объективные причины.

«Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?» — обратился украинский дипломат напрямую к Уотерсу.

Роджер Уотерс в интервью американской телекомпании CNN назвал президента США Джо Байдена военным преступником за то, что своими действиями он только затягивает кризис на Украине. Отдельно музыкант отметил, что Россия начала специальную военную операцию в ответ на приближение НАТО к своим границам.