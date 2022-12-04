Власть 04 декабря 2022, 06:00 «Фейки, замалчивание, цензура». Пушков отреагировал на расследование Маска о нарушениях в Twitter Сенатор Пушков: Twitter держался на фейках, замалчивании и цензуре РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале расследование Илона Маска совместно с журналистом Мэттом Таибби о нарушениях прежнего руководства Twitter.

«Злоупотребление на злоупотреблении под плохо наложенном гримом т. н. „правил сообщества“, цена которым известна. Фейки, замалчивание, цензура — „три кита“ либеральных глобальных сетевых платформ», — написал парламентарий.

Реклама

Новый владелец Twitter опубликовал серию твитов, в которых представил результаты расследования. Речь идет об использовании площадки в политических целях тех или иных лиц.

Реклама

Действиями миллиардера недовольны в Евросоюзе. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что социальная сеть должна следовать правилам. В противном случае власти ЕС ее заблокируют на своей территории.

В конце ноября стало известно, что администрация Twitter не будет бороться с фейками вокруг пандемии коронавируса.