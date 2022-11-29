Мир 29 ноября 2022, 16:25 Twitter не будет бороться с дезинформацией о COVID-19 Twitter: соцсеть отказалась от политики борьбы с дезинформацией по COVID-19 Unsplash

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Руководство социальной сети Twitter сообщило, что больше не будет бороться с недостоверной информацией о пандемии коронавируса. В компании подчеркнули, что приостановили работу более 11 тысяч аккаунтов за неверное освещение ситуации с COVID-19 в мире.

«Начиная с 23 ноября 2022 года Twitter больше не применяет политику борьбы с вводящей в заблуждение информацией о COVID-19», — подчеркнули в социальной сети.

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Аналитики компании уточнили: с января 2020 по сентябрь 2022 года модераторы Twitter удалили около 100 тысяч публикаций, нарушающих правила освещения пандемии коронавируса. По тем же причинам заблокировали аккаунты более 11 тысяч пользователей.

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Недавно Twitter приобрел предприниматель из США Илон Маск. Владелец и основатель SpaceX и Tesla заявил, что намерен рассказать общественности о многочисленных нарушениях свободы слова в американской прессе. Бизнесмен пообещал, что опубликует в своей социальной сети доказательства случаев замалчивания правды. Ранее Маск раскритиковал руководство компании Apple — производитель гаджетов отказался размещать рекламу в Twitter.