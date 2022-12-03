Мир 03 декабря 2022, 11:42 Twitter пригрозили закрытием на территории ЕС Еврокомиссар Бретон: в ЕС могут запретить Twitter из-за нарушения правил модерирования freepik

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На территории ЕС могут запретить Twitter, если социальная сеть не будет соблюдать правила модерирования контента, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он пообещал, что встретится с владельцем компании Илоном Маском и обсудит проблему, сообщила медиагруппа Funke.

По словам Бретона, власти Евросоюза пристально следят на действиями Twitter после приобретения социальной сети американским миллиардером Илоном Маском. Еврокомиссар подчеркнул, что компании придется «летать по европейским правилам», иначе ей выпишут штрафы, а в будущем могут и вовсе запретить ее.

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«Никто не должен заблуждаться: мы сделаем это, если будет необходимо», — рассказал Бретон. Он добавил, что до Рождества планирует встретиться с Маском и обсудить ситуацию.

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Ранее американский бизнесмен сообщил, что Twitter больше не будет бороться с дезинформацией о пандемии коронавируса. По его словам, компания отказалась от этой политики с 23 ноября. Почти за два года в социальной сети заблокировали более 11 тысяч аккаунтов за публикацию фейков о COVID-19.