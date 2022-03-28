Балканские страны испытывают серьезное давление со стороны Евросоюза, который старается вовлечь их в санкции, направленные против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова привел ТАСС.

«Мы наблюдаем беспрецедентное давление в рамках общей кампании, которую некоторые западные политики называют тотальной войной против России, в которой все средства хороши», — заявил глава МИД.

Лавров уверен, что Евросоюз следует идее подавить самостоятельность России на мировой арене и подчинить ее тем ценностям, которые проповедуют страны-члены организации.

Ранее дипломат заявил, что России не грозит международная изоляция, так как у страны есть много партнеров помимо Евросоюза.

Политолог и журналист Юрий Светов считает, что у переговоров между Россией и Украиной нет перспектив, пока российские вооруженные силы не возьмут под свой контроль крупные украинские города.