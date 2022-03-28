Матвиенко предупредила об обратном эффекте антироссийских санкций для Запада

Наложенные на Россию западными странами санкции несут вред самим инициаторам ограничений. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщило РИА «Новости».

«Неизвестно еще, кто больше пострадает от введенных санкций», — заявила сенатор.

Матвиенко выразила уверенность, что Россия сумеет выстоять под санкционным напором Запада и выйдет из этой ситуации с более сильной экономикой.

«Будет непросто, но мы сделаем свою экономику более сильной, эффективной и менее зависимой от Запада», — заявила она.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что западные санкции не представляют для России фатальных трудностей, поскольку страна в XX веке столкнулась с гораздо более серьезными испытаниями.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что из-за санкций курс доллара в России вырастет до 200 рублей.