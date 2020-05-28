«Эта штука реальная»: Песков ответил неверящим в коронавирус россиянам

Специалисты провели опрос и выяснили, что почти 33% россиян считают коронавирус чьей-то выдумкой. Вылечившийся от COVID-19 Дмитрий Песков заявил, что такие люди просто не хотят оглянуться вокруг, а инфекция действительно существует.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что такой скептицизм людей скорее происходит от нежелания посмотреть на ситуацию вокруг себя.

«Посмотреть, сколько людей вокруг болеют и как они болеют. В данном случае хочется просто пожелать более внимательного отношения ко всем, ко всей информации, большего доверия. Скажу на собственном опыте — эта штука реальная», — привел слова Пескова «Коммерсант».

Ранее Высшая школа экономики (ВШЭ) провела опрос о коронавирусе среди россиян. 23,2% респондентов заявили, что никакой пандемии не существует. Еще 9,6% людей сказали, что опасность заражения сильно преувеличивают. Более того, 54% россиян продолжают постоянно гулять, а 74,22% из тех, кто не верит в коронавирус, считают самоизоляцию лишней мерой.

Сейчас в России насчитывается 379 051 случай инфицирования коронавирусом. Выписались из больниц уже 150 993 переболевших COVID-19. Зафиксировано 4142 случая смерти.