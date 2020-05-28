Треть россиян назвали пандемию коронавируса выдумкой

В том, что пандемии вообще не существует, твердо уверены 23,2% принявших участие в опросе россиян. 9,6% респондентов не так резки в своих суждениях, однако они уверены, что опасность коронавируса преувеличивают.

25,6% россиян, которые приняли участие в исследовании, считают, что все связанные с пандемией испытания еще впереди. 16,3% уверены, что пик пандемии нового вируса уже позади.

Специалисты отметили, что поведение скептиков и реалистов различается. Те, кто не верит в пандемию, ведут себя соответственно: 54% постоянно ходят гулять, а 43% навещают родных. 74,22% опрошенных из числа тех, кто не верит в пандемию, считают, что в самоизоляции нет никакой необходимости.

Из тех, что признают эпидемию, лишь 18% ходят к родственникам, 12% посещают друзей, а сомневаются в необходимости самоизоляции 10%.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что из-за неизвестности лишь треть россиян пойдут в отпуск этим летом.

По последним данным, российские медики выявили 370 680 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом скончались 3968 человек.