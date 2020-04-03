Экономика Москвы не замерла из-за коронавируса. Столица трудится на удаленке

Жители столицы уже неделю находятся на самоизоляции и стараются как можно реже выходить из дома. При этом многие компании и предприятия продолжают выходить на работу или выполняют задачи удаленно. Благодаря этому экономика города не встала на месте.

«Несмотря на серьезные ограничения, наша экономическая жизнь не замерла. Предприятия переходят на новый дистанционный формат работы по оказанию услуг населению. Например, фитнес-центры сдают тренажеры в аренду, салоны красоты доставляют необходимые средства с видеоинструкциями по их применению», — отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего на этой неделе вышли на работу порядка трех миллионов сотрудников. Примерно такое же количество людей работает сейчас удаленно из дома. Это дает возможность городу обеспечивать жителей всем необходимым. Более того, свой вклад вносит и помощь бизнесменов друг другу.

«Бизнес ищет способы кооперации в сложившихся непростых условиях, и наша задача — поддержать подобные инициативы», — подчеркнул Ефимов.

Власти города уже начали принимать меры для поддержки предприятий. Например, в список попали торговые центры. Правительство взяло на себя оплату половины стоимости аренды недвижимости. Еще для бизнесменов открыли сайт, где они могут оставить предложения по поддержке.

По последним данным, в Москве зафиксировано 2923 случая заражения коронавирусом. За прошедшие сутки это число выросло на 448 человек. По России заболевших COVID-19 насчитывается 4149 пациентов.