Еще 601 человек заразился коронавирусом в России. Всего 4149 случаев

В России подтвердили 601 новый случай заражения коронавирусом. По информации оперативного штаба Москвы, подхватившие 2019-nCoV люди находятся в 32 регионах. Всего их 4149.

На данный момент в России, а точнее в 78 регионах, зарегистрировали 4149 случаев заражения коронавирусом. Погибших — 34, выздоровевших — 281. За последние сутки выписались из российских больниц 46 человек.

Больше всего заболевших в Москве. За сутки их число увеличилось на 448 человек. Всего столичные врачи лечат от коронавируса 2923 пациента, среди них много молодых.

«Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 159 человек — от 46 до 65 лет и еще 73 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 17 детей. 53,5% новых случаев заболевания подтверждено у женщин, 46,5% — у мужчин», — отмечает оперштаб.

В Московской области прирост составил 34 пациента. Далее идут Краснодарский край (17), Пензенская область (11), Ленобласть (10) и Ямало-Ненецкий АО (10).

Новые регионы с подхватившими китайский вирус: Ингушетия и Еврейская автономная область.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Сейчас все инфицированные находятся в специальных боксах под постоянным наблюдением врачей. Медики выясняют, с кем в последнее время общались новые заболевшие COVID-19. Всех этих людей в обязательном порядке проверят на коронавирус.

Как уточняет Роспотребнадзор, под медицинским наблюдением в России находятся 210,2 тысячи человек. Специалисты уже провели более 575 тысяч тестов на заболевание. За весь период пандемии в больницах наблюдалось свыше 376,6 тысячи пациентов. «По состоянию на 2 апреля 2020 года под контролем остаются 210 206 человек», — сказано в сообщении.

2 апреля в России было зафиксировано 3548 случаев заражения. В мире заболевших COVID-19 насчитывается уже более миллиона. Летальных исходов — более 53,2 тысячи.