Власть 28 марта 2024, 02:35 «Его не удержать». Путин посидел за штурвалом вертолета Путин назвал управление вертолетом сложным делом РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин посидел в кабине тренировочного вертолета в ходе посещения 344-го государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны. Глава государства поделился своим опытом управления воздушным судном с военными летчиками в Торжке.

«Сложно. Я пробовал, пытался. Он просто… Не удержать его», — сказал он.

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Президент осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8 и пообщался с летчиками, которые проходят подготовку в этом центре. Также Путину показали ракету «Хризантема» для вертолета Ми-28НМ. Дальность полета таких ракет составляет 10 километров.

Владимир Путин не первый раз лично осматривает воздушные военные судна ВС России. Так, 22 февраля, глава государства совершил полет над Казанью на стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М.