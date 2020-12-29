Единый номер для больных COVID-19 включат в список экстренных

С просьбой о включении номера в список экстренных выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время собрания президиума совета по борьбе с коронавирусом. Премьер-министр России Михаил Мишустин идею поддержал.

«Люди должны получать помощь без промедления, и, конечно, мы поддержим все инициативы, о которых вы сказали», — заявил Михаил Мишустин.

По словам Чернышенко, среднее время ожидания ответа операторов службы 122 менее одной минуты в 78 регионах страны.

Голосовой помощник службы для больных COVID-19 появился в конце ноября, чтобы централизовать звонки в региональных колл-центрах и организовать их оперативную маршрутизацию. В будущем по номеру 122 можно будет не только вызывать бригаду скорой помощи на дом, но и дистанционно оформлять больничные листы, доставку рецептурных лекарственных препаратов, а также проконсультироваться со специалистом.