Робота-помощника коронавирусной службы 122 запустили в 12 регионах после успешного теста в Подмосковье

Голосовой помощник коронавирусной службы 122 на основе искусственного интеллекта запустили в 12 регионах страны. Он записывает граждан на прием к врачу, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Раньше всего проект заработал на территории Московской области. Робот уже ответил на полмиллиона звонков.

Такое заявление он сделал на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Голосовой помощник службы 122 уже записывает гражданина на прием к врачу, это уже не тестовые какие-то демонстрации. Пилотный проект был запущен в Московской области, сейчас мы эту технологию уже реально используем в 12 субъектах, когда с людьми общается голосовой помощник», — сказал Чернышенко.

Искусственный интеллект продолжает работать в Подмосковье. Робот успел ответить на полмиллиона звонков.

«Искусственный интеллект сегодня в действии. Это до сих пор у кого-то вызывает улыбку, но наш робот Светлана за 2 недели получила 500 тысяч звонков. И 130 человек, назвав номер полиса ОМС, пришли к врачу», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона россиян до медиков. Такое распоряжение он отдал в конце ноября на совещании с членами кабинета министров. В результате во время совещания с главами регионов вице-премьер сообщил, что в стране вводится единый телефонный номер по коронавирусу — 122. Он необходим для удобства дозвона россиян к врачам.