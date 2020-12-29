Число выздоровевших от СОVID-19 в России приблизилось к 2,5 миллиона

По данным на 29 декабря, в России число выздоровевших после заражения коронавирусом достигло 2 496 183. За это время медики выявили 3 105 037 новых случаев. Погибли — 55 827 человек.

Информация об этом появилась на сайте оперштаба. За минувшие сутки в стране коронавирус обнаружили у 27 002 россиян, выписались из больницы — 24 874 пациента, умерли — 562.

По количеству зараженных продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа врачи выявили 5 641 новых случаев, 5 626 москвичей справились с болезнью и 75 скончались.

Следом идет Санкт-Петербург, где за сутки коронавирус нашли у 3 757 горожан, за это время выздоровели 2 109 пациентов и умерли — 79 человек. На третьем месте — Московская область. За прошедшие 24 часа новым вирусом заразились 1 547 жителей, выписались — 1 401 и погибли — 24. Всего с весны врачи сделали 89,8 миллиона тестов на наличие коронавируса.