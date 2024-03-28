Власть 28 марта 2024, 02:01 «Духовный каркас народа». Путин оценил роль культуры в трагические для страны моменты Путин: культура поддерживает национальную идентичность и придает силу народу РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин на встрече с работниками культуры Тверской области заявил, что культура в переломные и трагические для нашей страны моменты придавала силы российскому народу. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Культура, поскольку она создает духовный каркас народа, идентичность поддерживает нашу, она, конечно, играет очень важную роль и в такие переломные, сложные моменты, даже в трагические», — заявил глава государства.

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Российский лидер отметил, что она придает силу не только народу, но конкретному человеку.

Глава государства также поблагодарил работников культуры за работу, отметив, что планировал с ними встретиться в их праздник, но пришлось пересмотреть свои планы из-за трагедии в подмосковном Crocus City Hall.

До этого Путин высказался о тех, кто призывает отменить русскую культуру. По его словам, так говорить могут только неумные люди.

Ранее российский лидер поблагодарил молодых деятелей культуры за то, что их искусство и просветительская деятельность наполняют культурное пространство России творчеством, вдохновением и энергией гуманизма.