26 марта 2024, 19:15
Путин поблагодарил молодых деятелей культуры за служение России
Путин: искусство молодых деятелей культуры в России наполнено гуманизмом
Президент России Владимир Путин выразил благодарность молодым деятелям культуры за служение культуре страны. Об этом глава государства сказал на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля.
«Благодарю за служение великой культуре России и служение своему делу. И конечно, поздравляю вас с присуждением премии», — сказал он.
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Путин отметил, что просветительская деятельность и искусство молодых деятелей культуры наполняют культурное пространство России энергией гуманизма, вдохновения и подлинного творчества.
«Вы придаете новое звучание нашим важнейшим духовно-нравственным идеалам, традиционным ценностям, исторической памяти, любви к своему Отечеству и ответственности за его судьбу», — добавил президент.
Ранее Путин заявил, что надежные жизненные ориентиры молодежи являются залогом будущего России.
Кремль
Россия
Владимир Путин
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