Детский омбудсмен Подмосковья призвал задуматься об отмене моратория на смертную казнь для педофилов

В России следует задуматься об отмене моратория на смертную казнь для педофилов. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Детский омбудсмен по-прежнему считает, что педофилов как минимум не следует выпускать из тюрьмы. По ее словам, почти в 100% случается рецидив.

«Я за то, чтобы они не выходили, потому что почти в 100% случаев случается рецидив. Это вылечить невозможно», — заявила Мишонова.

О возврате смертной казни для педофилов в Госдуме задумались в сентябре 2020 года. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов. Он рассказывал «360», в документе также появится альтернативное наказание в виде химической кастрации. Но детский омбудсмен Подмосковья уже тогда заявила, что кастрация не поможет, потому что проблемы педофилов — в их голове. Она выступала за пожизненное наказание для таких преступников.

Детский омбудсмен также обратила внимание, что на YouTube детям свободно доступны аниме, которые в Японии имеют маркировку 18+. Мишонова заявила, что эти аниме зачастую имеют суицидальный характер, что является реальной угрозой для российских детей. Герои таких мультфильмов часто совершают самоубийства разными способами, а после этого возрождаются.