Японские аниме с самоубийствами назвали угрозой для российских детей

В России детям на YouTube доступны аниме, которые в Японии идут с маркировкой 18+. Это является угрозой для подрастающего поколения, заявила РИА «Новости» детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

Герои японских мультфильмов зачастую имеют суицидальные наклонности. В таких аниме герои часто совершают самоубийство разными способами, а потом возрождаются вновь, указала уполномоченный по правам ребенка Московской области.

«Эти аниме — реальная угроза для наших детей», — сказала Мишонова.

Ранее в Петербурге суд признал запрещенной информацию, которая содержится в аниме «Зачем вы здесь, учитель?». Прокуратура выявила в этом аниме порнографический контент, который распространялся в свободном доступе. Одну из ссылок, по которой можно было посмотреть мультик, уже заблокировали. В апреле в том же Петербурге суд запретил к распространению в России еще несколько японских мультфильмов. С начала года такие претензии появились более чем к десятку подобных анимационных лент.

Роскомнадзор ранее пригрозил замедлить доступ к YouTube, если с площадки не удалят противоправный контент.