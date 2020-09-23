В Госдуме задумались о возврате смертной казни для педофилов. Депутат Сергей Миронов рассказал «360» о подготовке такого законопроекта. Возможно, в документе появится альтернатива в виде химической кастрации. А для того, чтобы приговор был максимально справедливым рассматривать дела предлагают суду присяжных.

Отмена моратория

После трагедии в Рыбинске в Госдуме задумались об ужесточении наказания педофилам. Как заявил «360» лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, необходимо вернуть для таких преступников смертную казнь. В качестве альтернативы можно было бы рассмотреть химическую кастрацию, но с этим есть проблемы.

«Оказывается, если принудительно заставить выпить лекарство, которое приведет к кастрации, это будет не пожизненно, это будет действовать какой-то срок. Представить себе, что добровольно эти сволочи будут принимать лекарство, трудно. В связи с этим я планирую в ближайшее время провести в режиме онлайн совещание с экспертами по этой тематике», — добавил Миронов.

Поэтому пока такое предложение в инициативу не включили. Однако депутаты будут настаивать на возвращении смертной казни для убийц детей. После подписания соглашения о вступлении в Совет Европы а России действует мораторий на такой вид наказания. Но после принятия поправок в Конституцию национальное законодательство получило приоритет над международным.

«С учетом мнения большинства граждан нашей страны, а большинство граждан за возвращение смертной казни для таких преступлений, можно игнорировать международные соглашения», — подчеркнул парламентарий.

Справедливость наказания

Не всегда российское правосудие наказывает именно виновного в преступлении. В конце августа в Саратове освободили молодого человека, полгода отсидевшего в колонии за наркоторговлю, которой занимался его брат. Миронов согласен: опасения, что казнить могут невиновного, справедливы. Поэтому рассматривать такие дела и выносить приговоры должны только суды присяжных.

«Поэтому мы предлагаем рассмотрение дела и вынесение приговора только судом присяжных. После принятия решения о смертной казни дается отсрочка в год для приведения в исполнение. За этот год необходимо, чтобы Верховный суд в составе трех судей рассмотрел это дело. И либо подтвердил вердикт - и тогда смертная казнь приводится в исполнение. Либо какой-то иной вариант. Это страховка с точки зрения работы нашей судебной системы», — заключил депутат.

В свое время смертную казнь отменили, чтобы по-максимуму исключить непоправимые ошибки правосудия, пояснил «360» полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко. Возможно, ответ стоит поискать в другой плоскости. Например, обязать педофилов носить электронные браслеты, позволяющие отслеживать их нахождение. Или поискать другое решение, которое не будет нарушать права человека, пусть даже и преступника.

С 1995 года в России не выносили смертные приговоры, напомнил полковник. Тем, кого приговорили к такому наказанию раньше, фактически переквалифицировали наказание на пожизненное заключение. Если мораторий снимут, то наверняка осужденные получат какое-то время для пересмотра дел.

«Если мораторий будет отменен, будет, наверняка, принята соответствующая процедура на обжалование дел. Раньше, например, осужденным не сразу приводили приговор в исполнение. Они имели возможность обратиться в президиум Верховного совета. У них было время, чтобы еще раз пересмотрели приговор и выявили, если есть какие-то нарушения», — пояснил Макиенко.

Химическая кастрация

Темой ужесточения наказания педофилов экс-сенатор Антон Беляков занялся еще в 2004 году. Первый законопроект, предусматривающий химическую кастрацию и учитывающий зарубежный опыт, появился в 2007 году. Но вместо него спустя пять лет приняли в чем-то схожую инициативу Дмитрия Медведева. Где в теории существуют принудительные меры медицинского воздействия, но их ни разу не применяли. После этого вопрос долгое время не поднимали.

«У нас 10-13 тысяч изнасилований в год. У нас каждые 35-40 минут в России насилуют ребенка. Причем, это только по официальной статистике МВД. Которая еще и растет. И все то, что работает [законопроект] мы внесли еще в далеком 2007 году. Потом начались компромиссы, переговоры», — рассказал «360" Беляков.

В последнем варианте законопроекта Беляков предлагал создать открытую базу данных педофилов и ввести GPS-контроль и контроль полиции — учет в правоохранительных органах, оповещение соседей, общественности и детских учреждений поблизости. И проводить химическую кастрацию — вживлять капсулу с блокаторами ингибиторов тестостерона перед освобождением. Но тогда законопроект отклонили.

«Резать, не дожидаясь…»

Сейчас бывший детский омбудсмен Павел Астахов тоже заговорил о необходимости пожизненного надзора за освободившимися педофилами. Его преемница Анна Кузнецова также настаивает на пожизненной слежке и создании реестра извращенцев.

Подмосковный уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова считает, что проблемы педофилов — в их голове. Кастрировать мозги, заявила она Telegram-каналу «Осторожно! Дети», невозможно, и «педофил всегда найдет чем, как и в извращенной форме совершить свои намерения». И для таких людей нужно вводить пожизненное лишение свободы и отменить сроки давности по таким преступлениям. А Беляков уверен — защитить детей от рецидивистов способна только хирургическая кастрация.

«В последней версии законопроекта я предлагал вернуться к чешскому опыту. За 40 лет у них нет ни одного случая рецидива у такого рода преступников, потому что у них хирургическая кастрация. Никакого травматизма, 10 минут и все. Очень легкая операция, силиконовые протезики и полная гарантия, что он не нападет», — отметил экс-сенатор.

Хирургическая кастрация необходима, уточнил Беляков, если подвергнутый химическому воздействию педофил не отмечается, на учете, пропускает вживление новой капсулы или у него происходит рецидив.

«Если у него два рецидива, ну какая химическая кастрация? Вот все эти разговоры начинаются: „Он тогда еще больший извращенец будет, да он тогда будет насиловать не так, а эдак“. Все это чушь!» — подчеркнул Беляков.

В основе желания педофила изнасиловать ребенка лежит инстинкт размножения. При кастрации не будет сексуального влечения, пропадет инстинкт размножения, и исчезнут нападений на детей. Следовательно, преступникам не придется убивать, чтобы скрыть следы. И возвращать смертную казнь ни для кого не придется. Ну, а простым ужесточением наказания, убежден бывший сенатор, проблему изнасилования детей решить невозможно.