Депутаты поддержали создание должности зампреда Совбеза. Им стал Медведев

После отставки бывший премьер-министр Дмитрий Медведев станет заместителем председателя Совета безопасности России. Депутаты Госдумы уже поддержали введение этой должности.

Как пишет РИА «Новости», законопроект о введении новой должности был принят Госдумой в первом чтении 21 января, во время пленарного заседания.

После послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Глава государства ввел должность зампреда Совбеза и назначил на нее Медведева. Позже Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о создании новой должности.

Согласно документу, полномочия зампреда Совбеза будут определяться президентом. Назначать кандидата на должность и увольнять также будет глава государства. Стать заместителем председателя смогут граждане, которые не имеют гражданства или вида на жительство другой страны и постоянно проживают на территории России.

Правительство 15 января в полном составе ушло в отставку. На следующий день премьер-министром стал руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.