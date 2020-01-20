Президент России Владимир Путин пока не получил список с новым составом правительства. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он пояснил, что установленный законом срок, по которому премьер-министр Михаил Мишустин должен представить президенту список с новыми членами Кабмина, пока не истек.

«Если бы такой доклад состоялся, мы бы вас проинформировали», — привел ТАСС ответ Дмитрия Пескова на вопрос о новом составе правительства.

Кабинет министров России ушел в отставку в минувшую среду, 15 января, после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. На следующий день президент внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

До формирования нового правительства все руководители министерств и ведомств останутся на своих местах с приставкой «исполняющий обязанности». Ушедший с поста руководителя Кабинета министров Дмитрий Медведев перешел на работу в Совет безопасности на должность заместителя председателя.

Дмитрий Медведев объяснил отставку правительства тем, что президент в своем послании обозначил масштабные задачи по обновлению политической системы. Для принятия всех новых правил российский лидер должен быть полностью свободен и не обращать внимания на другие факторы.