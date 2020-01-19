Медведев назвал причину своей отставки

«Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом после послания, 15 января текущего года, о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», — сказал Медведев в интервью Первому каналу.

Экс-премьер обратил внимание на то, что он возглавлял правительство восемь лет. По его словам, за новейшую историю России такое произошло впервые. Медведев отметил, что никто даже в царское или советское время не возглавлял правительство столь долгий срок.

Бывший председатель правительства отметил, что возглавлял кабинет министров в непростое время, в условиях санкций и кризиса, и что в целом доволен работой кабинета. Среди успехов правительства Медведев отметил снижение инфляции с 13% до 3%, макроэкономическую стабилизацию, национальные проекты.

Свою новую должность в Совете безопасности Медведев назвал важной и нужной. Он напомнил, что председателем Совбеза является президент, а он стал его заместителем. Кроме того, экс-премьер заметил, что останется во главе партии «Единая Россия».

Правительство 15 января в полном составе ушло в отставку. На следующий день премьер-министром стал Михаил Мишустин, новый состав правительства еще не объявлен.