Депутаты дали правительству право решать, когда регулировать цены на продукты
«В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости правительство будет вправе устанавливать предельные розничные цены на эти продукты на срок не более 90 календарных дней», — говорится в сообщении Госдумы.
Новый закон регламентирует и ведение статистики по этому вопросу. Всю информацию о росте цен на еду и принятых решениях будут хранить в электронном виде.
9 декабря президент России Владимир Путин устроил разнос правительству из-за роста цен на продукты в стране. Он дал Кабмину неделю, чтобы решить проблему. Российский лидер отметил, что растительное масло в России подорожало на 23,8%, макароны — на 10,5%, а хлеб — на 6%.
15 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения по стабилизации цен на продуктовом рынке. Меры оперативно разработала рабочая группа, в состав которой вошли главы профильных ведомств.