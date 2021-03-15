Депутат Рады рассказал об ответе Китая на национализацию «Мотор Сич»

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что визит китайской делегации в Крым можно считать их ответом на национализацию Украиной завода «Мотор Сич». Об этом он написал в Facebook.

«Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений», — написал он.

В ходе визита, по словам украинского политика, предприниматели договорились наладить отношения с местными бизнесменами и распланировали действия в области туризма и посещений китайских жителей лечебниц полуострова.

«Они готовы хорошо финансово вложиться в курортный бизнес», — подчеркнул он.

В марте появилась информация, что власти Украины планируют национализировать один из крупнейших в Европе заводов по производству авиадвигателей «Мотор Сич», отобрав его у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров.