Украина вернет в госсобственность предприятие «Мотор Сич»

Власти Украины заявили, что вернут в государственную собственность авиастроительное предприятие «Мотор Сич». Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что это решение было принято Советом нацбезопасности и обороны страны, написало УНИАН.

Акционером организации является китайская компания Beijing Skyrizon, рассказал сайт «Утро.ру». «Предприятие „Мотор Сич“ будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время», — уточнил Данилов. Еще в начале марта глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что Киев намерен национализировать бывшее советское предприятие по строительству газотурбинных двигателей для самолетов.