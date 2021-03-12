Эксперт объяснил, почему национализация «Мотор Сич» будет фатальной для Украины

Руководитель экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин объяснил, почему национализация «Мотор Сич» будет иметь серьезные последствия для Украины, написало издание «Деловая столица».

Представители Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны заявили, что отменят все сделки по «Мотор Сич» и вернут завод в госсобственность. Акционером предприятия является китайская компания Beijing Skyrizon. Как считает Амелин, Пекин не одобрит такое решение, сообщил сайт «Утро.ру».

«Мы, начиная процесс блокировки инвестиционной сделки, не учитываем вопросы национальной безопасности» — заметил эксперт.

Как считает Амелин, у Киева бы получилось сотрудничать с китайскими инвесторами без негативных последствий. Например, Украина могла ограничить доступ КНР к технологиям. По мнению специалиста, после попытки отобрать собственность у китайцев, другие инвесторы не станут делать вложения в украинские предприятия.