Депутат предложил способ борьбы с мажорами-нарушителями ПДД

Для наказания водителей за систематическое несоблюдение ПДД необходимо ввести «балльную» систему, чтобы лишать автолюбителей прав после четырех грубых нарушений. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, сообщила «Газета.ru».

Повлиять на такую категорию водителей способен законопроект, предполагающий «балльную систему».

«В нашем комитете принято в I чтении три законопроекта и они актуальны как раз в отношении этих мажоров, блогеров и всей этой, извините, шушере, которая подвергает опасности чужие жизни», — заявил Лысаков.

Один из них подразумевает введение балльной системы: после совершения четвертого за год грубого нарушения ПДД у водителя забирают права.

Однако сложность реализации инициативы заключается в отсутствии на дорогах достаточного количества инспекторов ГИБДД. А зафиксировать нарушение в подобном случае может только сотрудник дорожной полиции.

По мнению парламентария, действующее сейчас законодательно неэффективно и не помогает сократить количество случаев опасной езды и вождения в пьяном виде.

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