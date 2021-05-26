СМИ опубликовали кадры с задержания Элджея

Рэпера Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк) задержали за езду в нетрезвом виде. Кадры с задержания опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Элджей сначала уходил от полицейской погони на своем спорткаре BMW i8, затем, как утверждается, попытался дать сотрудникам ГИБДД взятку и отказался от медосвидетельствования.

В результате Элджею вручили протокол об отстранении от управления автомобилем. Спорткар забирал знакомый исполнителя. Материалы дела передадут в суд, который определит, какое наказание понесет гонявший по Москве рэпер.

Автоюрист Сергей Радько в беседе с «360» объяснил, какое наказание грозит исполнителю. За уход от погони по требованию полицейского Элджею грозит только штраф 500 рублей. Дальше по нарастающей. Самое серьезное наказание — покушение на дачу взятки сотруднику полиции. Это уже уголовное преступление, и Элджею могло грозить реальное лишение свободы, если бы не одно но.