Депутат Госдумы предложил замену главе Чувашии после его очередной выходки

Игнатьев стал героем очередного скандала. В Сети опубликовали видео вручения пожарным ключей от новых служебных машин. Глава республики в шутку поднял ключи над головой, чтобы сотрудник МЧС подпрыгнул за ними.

Ранее Игнатьев заявлял, что СМИ исказили его слова. Тогда появилась информация, что он призвал «мочить» неугодных журналистов и блогеров.

Анатолий Аксаков отметил, что Игнатьеву давно грозит отставка. При нем республика пришла в упадок, вдвое сократились инвестиции, а жители вынуждены уезжать на заработки в другие регионы.

Парламентарий отметил, что Игнатьев не идет на контакт с депутатами Госдумы от Чувашии и отказывается от помощи.

«К сожалению, он оказался неудачным руководителем во главе республики. Естественно, эти выходки периодические, выходящие на первые страницы — они еще и образ создают негативный», — подчеркнул Аксаков.

Он признался, что хотел бы видеть на посту главы Чувашии другого депутата Госдумы — Олега Николаева.

«Он быстро растет, знает чувашский язык отлично, вырос в деревне, в правительстве республики работал, хорошо знает вопросы бизнеса, у него строительное и экономическое образование. <…> Он жаждет, чтобы республика была другой», — объяснил свой выбор Аксаков.