    24 января 2020, 16:35

    Депутат Госдумы предложил замену главе Чувашии после его очередной выходки

    Ирина Нагайникова

    Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, кто мог бы занять место нынешнего главы чуваши Михаила Игнатьева, сообщило ИА НСН.

    Игнатьев стал героем очередного скандала. В Сети опубликовали видео вручения пожарным ключей от новых служебных машин. Глава республики в шутку поднял ключи над головой, чтобы сотрудник МЧС подпрыгнул за ними.

    Ранее Игнатьев заявлял, что СМИ исказили его слова. Тогда появилась информация, что он призвал «мочить» неугодных журналистов и блогеров.

    Анатолий Аксаков отметил, что Игнатьеву давно грозит отставка. При нем республика пришла в упадок, вдвое сократились инвестиции, а жители вынуждены уезжать на заработки в другие регионы.

    Парламентарий отметил, что Игнатьев не идет на контакт с депутатами Госдумы от Чувашии и отказывается от помощи.

    «К сожалению, он оказался неудачным руководителем во главе республики. Естественно, эти выходки периодические, выходящие на первые страницы — они еще и образ создают негативный», — подчеркнул Аксаков.

    Он признался, что хотел бы видеть на посту главы Чувашии другого депутата Госдумы — Олега Николаева.

    «Он быстро растет, знает чувашский язык отлично, вырос в деревне, в правительстве республики работал, хорошо знает вопросы бизнеса, у него строительное и экономическое образование. <…> Он жаждет, чтобы республика была другой», — объяснил свой выбор Аксаков.