Глава Чувашии извинился за предложение «мочить» неугодных журналистов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев предложил раскрывать информацию о критикующих власть журналистах и «мочить» их таким образом. Позже он извинился за свои слова и заявил, что его речь «передернули и переиначили».

«Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили. Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом „мочить“, я — человек с доброй душой, прошу прощения», — цитирует Игнальева портал органов власти республики.

Как отметили в пресс-службе, заявление главы республики было неверно интерпретировано. Он говорил о людях, которые называют себя журналистами, но пытаются как-либо дискредитировать власть.

«В своем выступлении Михаил Игнатьев призвал журналистское сообщество подвергать публичному порицанию таких „коллег“», — сказано в сообщении.

Заявление главы республики о представителях СМИ было сделано 18 января на Днях российской и чувашской печати. Игнатьев призвал «мочить» журналистов, которые «с утра до вечера критикуют» власть страны. Он пояснил, что необходимо раскрывать информацию, откуда приехали такие люди, где они живут, трудятся и чем зарабатывают.