Депутат Госдумы назвал главную ошибку России в отношениях с Украиной

Москва совершила ошибку в отношениях с Киевом в 90-е годы. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что России нужно было контролировать дружбу с Украиной.

Он предположил в эфире радиостанции «Говорит Москва», почему Украина не вошла в перечень недружественных государств, в который попали США и Чехия.

«Украина, будем говорить так, в том числе и наш грех. Потому что наша политика 90-х годов связана с Украиной; наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством, это все вылилось в то, что вылилось», — сказал Затулин.

Политик отметил, что Украина всегда стремилась уйти от ответственности. По его словам, Киев либо обвинял Америку, которая использовала ее против России, либо РФ, которая использовала ее против США.

Парламентарий обратил внимание на то, что в течение всего периода своей независимости Киев стремится уйти от любой ответственности.

«Мы верим в то, что Украина не состоявшееся государство. Предъявлять несостоявшемуся государству претензии — себя не уважать», — сказал парламентарий.

Список недружественных стран по отношению России был опубликован 14 мая. В него вошли США и Чехия из-за ухудшения отношения с Вашингтоном и Прагой. По сообщению замглавы МИД России Сергея Рябкова, список стран может быть расширен.