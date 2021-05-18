МИД России допустил расширение списка недружественных стран

Россия может расширить список недружественных стран, в который пока входят только США и Чехия. Об этом замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил в интервью РБК.

«Список недружественных стран может и расширяться, хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным», — сказал дипломат.

Рябков объяснил, что пока именно США и Чехия заняли «наиболее оголтелую» позицию в противостоянии с Москвой, поэтому именно их первыми включили в этот список.

«Это отражение фактического положения дел. Здесь нет элемента риторики», — добавил он.

Рябков признался, что не знает, имеет ли все это какое-то значение для Вашингтона. Но Штаты пока не просили исключить их из этого перечня, отметил замглавы МИД РФ. По его словам, из США поступает много сигналов, звучат правильные слова о необходимости выстраивать прагматический диалог, о том, как важна предсказуемость в отношениях. Все это совпадает с подходом Москвы, заявил он.

Рябков также сообщил, что договоренностей по встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не достигнуто. При этом он не исключил, что саммит может пройти в одной из «дипломатических европейских столиц».