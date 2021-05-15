Включение США и Чехии в список недружественных стран объяснили

Соединенные Штаты и Чехию включили в список недружественных стран из-за антироссийской позиции и повторяющихся действий против России. Об этом заявила член думского комитета по международным делам Елена Панина.

«Тот факт, что в этот перечень включили лишь две страны, говорит о том, что наша страна крайне осторожно пользуется этим инструментом», — приводит РИА «Новости» слова Паниной.

Депутат отметила, что на фоне агрессивного санкционного давления на Москву со стороны Вашингтона прежний термин «партнеры» больше ничего не значит. Собеседница подчеркнула, что со Штатами можно будет вести разговор по вопросам глобальной стратегической стабильности при наличии доброй воли с американской стороны.

Панина объяснила, что Чехия попала в список после скандалов и провокаций, которые власти этой восточноевропейской страны устроили на пустом месте. Она напомнила об истории с мифическими отравлениями чиновников и обвинении сотрудников российских спецслужб во взрывах на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице.

Накануне правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств, в который вошли Соединенные Штаты и Чехия.