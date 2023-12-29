Власть 29 декабря 2023, 21:43 Депутат Госдумы Геннадий Панин исполнит мечту ребенка из ДНР

Читать 360tv в

Депутат Государственный Думы Геннадий Панин поучаствовал в традиционной новогодней акции «Елка желаний». Политик исполнит мечту мальчика из Тельмановского района ДНР. Ребенок попросил прогулочный самокат с большими колесами.

«Приближается Новый год — время добрых чудес. В наших руках сделать чью-то мечту реальностью, подарить веру и улыбку. С большим удовольствием принимаю участие в этой светлой акции», — заявил Панин.

Реклама

Традиционная благотворительная акция «Елка желаний» проходит в России с 2018 года. Любой неравнодушный может осуществить мечту и купить подарок детям с инвалидностью, тяжело больным и ребятам из семей военных в зоне спецоперации. В этому году мечты на «Елку желаний» писали и ребята из новых российских регионов.

Ранее желание подростка из Донецка исполнил депутат Государственный думы Сергей Колунов. Также в акции принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона обещал исполнить мечты трех детей из ДНР и Подмосковья.