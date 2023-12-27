Подмосковье 27 декабря 2023, 18:40 «Традиционно доброе дело». Воробьев исполнит новогодние мечты трех детей из ДНР и Подмосковья Андрей Воробьев исполнит новогодние желания трех детей из ДНР и Подмосковья

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев присоединился к акции «Елка желаний» в Кремле. Глава региона пообещал исполнить новогодние мечты трех детей из Донецкой Народной Республики и Подмосковья.

Маленький мальчик из семьи военнослужащих в ДНР попросил у Деда Мороза велосипед.

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«Традиционно доброе дело. Донецкая Народная Республика: мечтает о велосипеде Тимофей, ему три годика», — отметил Воробьев.

Также желания загадали четырехлетний Вячеслав и 14-летняя Арина из Московской области.

«Вячеслав, четыре года, тоже хочет технику. Поможем. Здесь — 14 лет, тоже исполним желание», — пообещал губернатор.

Всероссийская акция «Елка желаний» уже не первый год исполняет заветные мечты детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Вместе со всей страной участвует и Подмосковье. Накануне губернатор Воробьев также поучаствовал в акции. Он исполнит новогодние мечты трех ребят из Богородского округа, Ивантеевки и Балашихи Московской области.