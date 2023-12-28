Подмосковье 28 декабря 2023, 20:59 Депутат Госдумы Колунов исполнит новогоднее желание подростка из Донецка

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Депутат Государственный думы Сергей Колунов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Он исполнит желание подростка из Донецка.

«С большим удовольствием снял с „Елки желаний“ открытку, внутри которой оказалось желание 15-летнего жителя Донецка. Обязательно его исполню!» — заявил парламентарий.

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Благотворительную акцию организовала организация для детей и молодежи «Движение первых». Исполнить желание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, можно на сайте елкажеланий.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев присоединился к акции «Елка желаний» в Кремле. Глава региона пообещал исполнить новогодние мечты трех детей из Донецкой Народной Республики и Подмосковья.

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