Депутат Госдумы Антон Гетта извинился за дебош в самолете спустя месяц

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Антон Гетта заявил, что сожалеет о своем поведении на борту самолета. Извинения за авиадебош он принес спустя месяц.

Он отметил, что действительность отличается от новостных заголовков в СМИ.

«Искренне сожалею о той ситуации, которая произошла на борту „Аэрофлота“ с моим участием и была широко освещена в СМИ. Действительно, один из бортпроводников сделал замечание, что мы с другом громко разговариваем. Допускаю, что так могло быть, ведь, когда общаешься в условиях шума самолёта, да ещё и в масках, порой не замечаешь, что говоришь громко», — процитировал извинение депутата Lifе.

Народный избранник попросил простить его с другом, если они «невольно причинили неудобства».

Антон Гетта вместе с другом 11 марта во время полета из Москвы в Казань в салоне бизнес-класса громко разговаривал, ходил по самолету, мешая людям. Когда стюардесса отказала им в порции спиртного, он грозился уволить весь экипаж.

После жалобы «Аэрофлота» на депутата в Госдуму руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов пообещал разобраться в ситуации.