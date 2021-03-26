Неверов пообещал обсудить с Геттой его «авиадебош»

В Госдуму поступила информация от «Аэрофлота» относительно дебоша, который устроил на борту самолета, летевшего рейсом Москва — Казань, депутат Антон Гетта. Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил «360», что обсудит ситуацию с Геттой, как только он вернется из поездки по регионам.

Ранее СМИ сообщили, что депутат Антон Гетта дебоширил на борту воздушного судна, громко разговаривал с другим пассажиром и перемещался по салону, мешая остальным. Когда бортпроводники попросили их занять свои места, Гетта и его собеседник проигнорировали требования.

Неверов заявил, что с Геттой обсудят произошедшее, когда он вернется в Москву. Глава фракции ЕР сообщил, что сейчас у депутата «региональная неделя».

«В данный момент никакой проверки нет, потому что Антон Гетта находится в регионе, сейчас региональная неделя. Поэтому комментировать эту информацию пока нет смысла. Как только он появится, мы с ним обсудим информацию, поступившую по его полету», — сообщил Неверов.

Руководитель фракции сообщил, что переговорит с депутатом, как только он вернется из командировки.

«Я знаком с информацией, поступившей в Думу от „Аэрофлота“ о его полете. Комментировать мне не совсем корректно без разговора с ним, потому что мне необходимо выслушать его сторону, поэтому, как только такая возможность представится, сразу с ним обсудим и проговорим с „Аэрофлотом“ дополнительно», — сказал Неверов.