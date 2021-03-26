СМИ: депутат Госдумы пригрозил стюардессе увольнением, если ему не принесут выпить
Депутат Госдумы Антон Гетта громко разговаривал вместе с другим пассажиром и ходил по самолету, мешая людям. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официального подтверждения этой информации нет.
По данным издания, Гетта летел из Москвы в Казань в салоне бизнес-класса 11 марта. Депутат и его знакомый проигнорировали требования бортпроводника занять свои места и не дебоширить. Вместо этого они попросили принести еще спиртного, но в этом им отказали. В ответ Гетта пригрозил экипажу неприятностями вплоть до их увольнения.
По этой причине политика и второго пассажира передали сотрудникам транспортной полиции после приземления в аэропорту Казани.
В отношении обоих мужчин составлены административные протоколы за дебош на борту воздушного судна, пишет сайт.
Антон Гетта — депутат Госдумы VII созыва, заместитель председателя парламентского комитета по финансовому рынку.
Ранее вылет пассажирского самолета из Сочи в Москву задержали из-за антимасочника на борту. Полицейские составили на нарушителя протокол.