СМИ: депутат Госдумы пригрозил стюардессе увольнением, если ему не принесут выпить

Депутат Госдумы Антон Гетта громко разговаривал вместе с другим пассажиром и ходил по самолету, мешая людям. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным издания, Гетта летел из Москвы в Казань в салоне бизнес-класса 11 марта. Депутат и его знакомый проигнорировали требования бортпроводника занять свои места и не дебоширить. Вместо этого они попросили принести еще спиртного, но в этом им отказали. В ответ Гетта пригрозил экипажу неприятностями вплоть до их увольнения.

По этой причине политика и второго пассажира передали сотрудникам транспортной полиции после приземления в аэропорту Казани.

В отношении обоих мужчин составлены административные протоколы за дебош на борту воздушного судна, пишет сайт.

Антон Гетта — депутат Госдумы VII созыва, заместитель председателя парламентского комитета по финансовому рынку.

Ранее вылет пассажирского самолета из Сочи в Москву задержали из-за антимасочника на борту. Полицейские составили на нарушителя протокол.