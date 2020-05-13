Депутат допустил объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) могут быть объединены уже в следующем году. Вероятность такого объединения допустил депутат Государственной думы от Тюменской области Павел Дорохин.

Дорохин объяснил, что вопрос об объединении Тюменской области с другим регионом обсуждался уже несколько лет, но он не выносился на широкую публичную дискуссию.

«Мы же до сих пор называем ее Большой Тюменской областью, и все прекрасно понимают, что это. Надо вернуть опять для обсуждения Большой Тюменской области, поставить этот вопрос на референдум, на голосование, и в 2021 году это реально», — приводит РИА «Новости» слова депутата. Дорохин уточнил, что разговор идет об объединении в единую Тюменскую область самой нынешней Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Несколькими часами ранее главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы.

Доктор политических наук, политолог Станислав Радкевич ранее в беседе с «360» отмечал, что еще в 2000-х годах пошел тренд на объединение субъектов. В качестве присоединяемых территорий, по его словам, в первую очередь рассматривали небольшие автономии.