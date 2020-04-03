Архангельскую область и Ненецкий автономный округ могут объединить. Зачем это нужно?

Архангельская область может объединиться с Ненецким округом в один регион. Такое сообщение появилось после того, как 2 апреля губернатор области Игорь Орлов объявил об отставке. Президент России Владимир Путин уже назначил новым губернатором Архангельской области Александра Цыбульского, который до этого возглавлял Ненецкий автономный округ. «360» разбирался, в чем необходимость такого объединения и состоится ли оно.

Отставка и назначение

Игорь Орлов, который с 2012 года занимал кресло губернатора Архангельской области, 2 апреля заявил о своей отставке. Он поблагодарил всех жителей за доверие, а коллег — за совместную работу. Также он заявил, что старался делать все возможное, чтобы его родное Поморье развивалось.

Президент Владимир Путин принял отставку Орлова. На его место глава Российского государства назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.

Возможное объединение

О том, что Архангельскую область в будущем могут объединить в один регион с Ненецким округом, сообщил депутат Госдумы Андрей Палкин. По его словам, возглавлять новый субъект будет экс-глава НАО и нынешний глава Архангельской области Александр Цыбульский.

«В принципе, давно витает такая идея по объединению Архангельской области и НАО в один регион, и на сегодняшний день она актуальна» — приводит РИА «Новости» слова Палкина.

Риск есть всегда

Доктор политических наук, политолог Станислав Радкевич в беседе с «360» заметил, что еще в 2000-х годах пошел тренд на объединение субъектов. В качестве присоединяемых территорий в первую очередь рассматривали небольшие автономии.

«Первым, насколько я помню, было присоединение Коми-Пермяцкого округа к Пермской области, в результате чего образовался Пермский край», — напомнил Радкевич.

Радкевич отметил, что тогда в соседнем регионе — Республике Коми — интеллигенция отнеслась к этому весьма отрицательно, ну или по меньшей мере настороженно.

«Нужно очень осторожно поступать с национальными автономиями», — заметил политолог. Он объяснил, что в таких автономиях всегда есть люди, для которых малейшее неосторожное движение местных региональных властей и тем более федеральных могут явиться поводом для недовольства.

«Как в данном случае поведут себя ненцы, я, конечно, не знаю, среди них тоже есть интеллигенция и тоже есть свои элиты. Они представляют собой некое относительно самостоятельное образование в составе Российской Федерации, а так они попадут в другой субъект и явно в подчиненное положение, потому что просто население этого округа существенно меньше, чем Архангельской области», — объяснил Радкевич.

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Говоря о том, дойдут ли разговоры об объединении регионов до действий, политолог заметил, что несколько таких прецедентов уже известно. Он сравнил такой процесс объединения и разделения регионов с расщеплением или соединением ядра, с ядерной и термоядерной реакцией — при этом всегда выделяется какое-то плохо контролируемое количество энергии, в какую сторону эта энергия пойдет, тоже непонятно.

«Еще один момент важный: одно дело — подобную разделительно-объединительную операцию проводить на фоне относительно спокойной социально-экономической ситуации. Сейчас в стране совершенно точно разверзается кризис непонятной глубины, который, в отличие от вируса, затронет огромное количество [людей], видимо, большинство», — отметил политик.

По его словам, ситуация сильно ударит, безусловно, по наименее обеспеченной части населения, по среднему классу.

«На этом фоне такие операции, на мой взгляд, проводить крайне рискованно, и, главное, смысл этого экономический совершенно непонятен», — заметил Радкевич, добавив, что, если разобраться, за этим стоят какие-то простейшие экономические соображения.

Он заметил, что «может получиться не здорово». То есть, когда складывается сложная экономическая ситуация, всегда найдутся активисты, которые зацепят национальную болячку, этническую болячку и попробуют эту боль использовать в своих интересах, считает политолог.

По его мнению, не совсем ясно, зачем это делать. Радкевич рассказал, что еще тогда, когда эту идею запустили в 2000-х годах, он посчитал, что если все эти округа «влить» в какие-то более крупные субъекты, то количество субъектов уменьшится штуки на четыре-пять. При общем количестве в несколько десятков эти единицы совершенно несущественны и не упрощают картины.

«Там, видимо, играют свою роль действия каких-то региональных лоббистов. Очевидно, эти лоббисты сидят в Архангельской области», — заметил политолог. Он отметил, что в таких ситуациях всегда скрывается какая-то мелкая относительно федерального уровня тема, важная для местных, либо совершенно несущественная в масштабах государства, либо карьерный интерес какого-то политика, но риск при этом колоссальный.