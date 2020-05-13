Главы НАО и Архангельской области договорились об объединении регионов

Встреча временно исполняющих обязанности руководителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского и Юрия Бездудного прошла в Нарьян-Маре. Именно там руководители подписали документ о намерении объединить оба региона и создать новый субъект Российской Федерации.