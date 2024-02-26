Власть 26 февраля 2024, 05:24 Делегация Госдумы впервые прибыла в Саудовскую Аравию ГД: в Саудовскую Аравию с визитом прибыл председатель Госдумы Володин Maksim Konstantinov / Global Look Press

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин с делегацией прибыл в Саудовскую Аравию. Это первый визит такого уровня, об этом написали на официальном сайте ГД.

«В Эр-Рияде состоится встреча Вячеслава Володина с председателем консультативного совета королевства Абдаллой Аль Аш-Шейхом», — сказано в сообщении.

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В состав делегации вошли вице-спикер, главы комитетов и заместители глав комитетов Госдумы.

Саудовская Аравия с 1 января официально вступила в БРИКС. Решение о включении в состав БРИКС шести новых стран приняли на саммите организации в Йоханнесбурге в августе 2023 года. В конце декабря Аргентина отказалась от вступления в БРИКС.