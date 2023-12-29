Мир 29 декабря 2023, 15:35 Хавьер Милей официально отказался от участия Аргентины в БРИКС TN: президент Аргентины Милей официально отклонил приглашение страны в БРИКС Guido Piotrkowski/dpa/globallookpress

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Аргентинский президент Хавьер Милей официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. Об этом сообщил телеканал TN.

Глава южноамериканского государства написал об этом в письмах президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину. Он уточнил, что не считает уместным участие Аргентины в БРИКС в данный момент.

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Милей также сообщил о своем решении премьер-министру Индии Нарендре Моди, президенту Бразилии Луле да Силве и лидеру ЮАР Сирилу Рамафосе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что многие страны Латинской Америки сохранили интерес к БРИКС, несмотря на позицию Аргентины. Установить партнерские связи с организацией хотят около 30 государств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала расширение БРИКС «холодным душем» для Запада. Некоторые страны решили развиваться, опираясь на международное право, добавила дипломат. В расширенном составе БРИКС заработает с 1 января 2024 года.