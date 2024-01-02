Важное 02 января 2024, 16:25 Теперь официально. Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС Al Ekhbariya: Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС Joel Marklund / Global Look Press

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Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС. Об этом сообщил государственный телеканал королевства Al Ekhbariya.

«Официально началось полноправное членство королевства в группе БРИКС, <…> что укрепляет его позиции в мире», — говорилось в сообщении канала.

Решение о включении в состав БРИКС Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии приняли на саммите организации в Йоханнесбурге. Об этом 24 августа прошлого года заявлял президент ЮАР Сирил Рамафоса.

В конце декабря 2023-го аргентинский президент Хавьер Милей официально отказался от участия страны в БРИКС. По его словам, «в данный момент» это было бы неуместным.

В этом году председательство в организации перешло к России. Президент Владимир Путин высказался по этому поводу 1 января, обозначив главные цели и задачи предстоящей работы.

«И конечно, будем учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трех десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня», — добавил он.

Для этого, как пояснил российский лидер, Россия займется проработкой модальностей новой категории государств — партнеров объединения.