Действие рабочих цифровых пропусков продлено в Москве до 14 июня

Пропуска для поездок в медицинские учреждения или по личным делам также необходимо получать. Для пеших прогулок и занятий спортом на открытом воздухе пропуска не нужны.

Запрещено выходить из дома москвичам с коронавирусом или симптомами ОРВИ, а также тем, кто вместе с ними проживает.

Режим самоизоляции продлили в столице до 14 июня. При этом откроются автосалоны, непродовольственные магазины, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и компании, оказывающие другие бытовые услуги. Все сотрудники и посетители будут обязаны носить маски и перчатки. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Ранее стало известно, что введенные в Москве ограничения на время повышенной готовности могут сохранить до появления вакцины. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление по санитарно-эпидемиологическим правилам «Профилактика новой коронавирусной инфекции». Они будут действовать до 1 января 2021 года. Согласно им, останутся обязательными маски, перчатки и социальная дистанция.